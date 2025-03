Anteprima24.it - Case inagibili e sgomberi a Bagnoli dopo scosse, abitanti denunciano verbali in contrasto: “Che fare?”

Tempo di lettura: 2 minutidità, ordini di sgombero: segnalati casi di presunto caos amministrativo a. Emergono storie spiazzanti dai Campi Flegrei, ad oltre una settimana dal 13 marzo. Quella notte la scossa da 4.6, la più forte degli ultimi 40 anni. L’acme di una serie di sciami sismici, incubo dei residenti da un paio d’anni.Una madre ed un figlio,in due stabili diversi, parlano delle conseguenze. Come tanti, da quasi 10 giorni dormono fuori casa. All’indomani del violento sisma, la donna ha chiamato i vigili del fuoco. Vive col marito in un piano ammezzato, e la sua abitazione è “piena di lesioni”. La verifica ha riscontrato “lesioni superficiali, alcune anche vecchie”. Verdetto: “Posso restare in casa”. Per la Protezione civile comunale, però, la scala del palazzo va messa in sicurezza.