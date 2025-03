Bergamonews.it - Carnevali: “Pandolfi ha impegnato la sua vita a favore dei bergamaschi, dobbiamo essergli grati”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Mi unisco al cordoglio della città intera e dell’Amministrazione cittadina per la scomparsa dell’onorevole Filippo Maria, manifestando affettuosa vicinanza alla sua famiglia – è il ricordo della sindaca Elenae dell’Amministrazione comunale per la scomparsa dell’onorevole a 97 anni – L’onorevolehala suadeie dell’Italia, a partire dalla partecipazione alla Resistenza, all’impegno nella Democrazia cristiana provinciale, alla rappresentanza nel Consiglio comunale di Bergamo e, poi, nei prestigiosi incarichi nel Governo nazionale e nella Commissione europea”.“tuttied esserne orgogliosi come. Personalmente, ritengo chedebba essere considerato una delle maggiori personalità politico-istituzionale di Bergamo degli ultimi secoli, anzi forse la maggiore in senso assoluto.