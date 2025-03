Oasport.it - Carlos Alcaraz esce subito di scena a Miami! Vince Goffin in tre set e Sinner ‘sorride’

Leggi su Oasport.it

Fragorosa sconfitta diall’esordio nel Masters1000 di(USA). Sul cemento della Florida uno dei favoriti per la vittoria finale è uscito di. Il n.3 ATP è stato sconfitto dal belga David(n.55 del ranking) col punteggio di 5-7 6-4 6-3 in 2 ore e 20 minuti di partita.Un esito inatteso e grande prestazione di, ma molto sottotono Carlitos, non in grado di gestire i momenti della partita al servizio e perdendo anche da fondo le misure dei propri colpi. In questa maniera, quindi, sfuma la possibilità per l’iberico di salire al n.1 del mondo prima del ritorno in campo di Jannik, sospeso tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Si apre in questa maniera il tabellone nella parte bassa, visto il ko del n.2 del seeding.affronterà nel terzo round l’americano Brandon Nakashima.