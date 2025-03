Ilrestodelcarlino.it - “Carlo e Camilla: ecco perché i reali a Ravenna”

, 22 marzo 2025 – In virtù dell’ormai prossima visita adi ReIII con la moglie, non poteva che essere dedicato alle ‘special relationship’ tra Italia e Gran Bretagna il tema dell’incontro con lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica, in programma oggi alle 18.15, alla Sala D’Attorre di. La conferenza pubblica è promossa dall’associazione culturale Italo-Britannica, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. Per l’occasione il massimo esperto della Royal Family britannica e popolarissimo ex corrispondente Rai da Londra, parlerà di ‘e poeti nel Belpaese’. Caprarica, come ogni anno ritorna nell’ex capitale bizantina. “Sì, sono un abitudinario, e vengo sempre volentieri a presentare il mio ultimo libro. Questa volta è però diversoil mio nuovo lavoro, dedicato alla principessa Catherine, uscirà a maggio.