Carlo e Camilla a Ravenna delirio ‘reale’ per Caprarica | quella quasi gaffe con l’allora principe

, 22 marzo 2025 – Un Re,III°, che esercita in maniera discreta ma assai decisa i suoi (neanche troppo) soft power, in grado di invitare Trump e consorte al castello di Balmoral (cosa mai fatta prima) e il giorno dopo di aprire le porte di Buckingham Palace a Zelensky. Un Re che spende fondi della Corona per restaurare antiche pievi tra Romagna e Toscana e che è in grado di discettare sulle diverse caratteristiche dell’olio italiano, da quello pugliese a quello del Garda distinguendolo perfettamente da quello toscano. Un Re che vuole visitareperché conosce profondamente la cultura italiana, perché ama il nostro Paese, e le sue bellezze, come forse noi non lo amiamo. E per il peso che hanella cultura dell’Occidente. Ha fatto bene - alla vigilia della visita di Reprevista per il 10 aprile - l’Associazione culturale Italo-Britannica di, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di, a organizzare una gremitissima conferenza presso la Sala D’Attorre dicon ospite Antonio, grande esperto della Royal Family britannica e popolarissimo ex corrispondente RAI da Londra.