Carlo Conti a caccia della showgirl d’Italia | come funziona Ne vedremo delle belle?

Dopo il mega successo di Sanremo 2025,si riprende la prima serata di Rai 1 con uno show, Ne, che è un omaggio al varietà televisivo italiano. Il programma è una sorta di talent che vede 10 protagoniste indiscusse del piccolo schermo sfidarsi in una competizione multidisciplinare. Il cast comprende Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Quest’ultima, secondo le indiscrezioni lanciate da Oggi, sarebbe già in modalità “mors tua vita mea”, mostrando un carattere non proprio accomodante..La formula del programma prevede che le 10 concorrenti si cimentino in cinque prove: canto, ballo, musical, interviste e una sfida a sorpresa. In ogni puntata, lesi sfidano a coppie, venendo giudicate sia da una giuria di vip, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, sia dalle otto concorrenti che non sono impegnate nella sfida.