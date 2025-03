Ilmattino.it - Cardinale Battaglia, la lettera a Papa Francesco: «Ci stai insegnando che l?amore è pazienza»

Leggi su Ilmattino.it

Una numerosa delegazione da Napoli in Piazza San Pietro per l'anno giubilare con S.E.Domenicoe l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, in.