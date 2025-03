Lanazione.it - Carceri, aggredito un altro agente a Prato: la rabbia del sindacato

, 22 marzo 2025 -nel carcere diundi polizia penitenziaria. A denunciarlo è il Sappe, con il segretario regionale Francesco Oliviero. L'episodio risale a giovedì 20 marzo, con un detenuto di origine maghrebina che gli ha spruzzato addosso il contenuto di un estintore. «L'ha dovuto ricorrere d'urgenza alle cure mediche, con una prognosi di tre giorni. Non si tratta di un caso isolato: episodi simili si stanno verificando con preoccupante frequenza, mettendo a serio rischio l'incolumità del personale penitenziario. I detenuti, sempre più aggressivi, utilizzano gli estintori come armi improvvisate, rendendo il lavoro degli agenti un'attività pericolosa e imprevedibile. Ormai, chi entra in servizio lo fa con il timore di non uscire indenne», sottolinea Oliviero.