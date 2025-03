Ilgiorno.it - Carabinieri: Matteo Lorandini è il nuovo comandante della stazione di Marone

, 22 marzo 2025 – Il Maresciallo maggioreè ildi, che ha giurisdizione su, Zone, Sale Marasino, Sulzano e Monte Isola. 47 anni,è originario di Trento. È diplomato in materie scientifiche e scienze criminologiche applicate. Si è arruolato nel 1998. Ha svolto servizio inizialmente presso il 7° Battaglione Laives. Ha partecipato a diverse missioni di pace in territorio balcanico e in particolare nel Kosovo. Successivamente ha frequentato la scuola di formazione per marescialli di Roma e Firenze, da cui è approdato nel territoriovalle camonica, dove ha prestato servizio nelle stazioni di Breno e Dario Boario Terme. Per cinque anni, prima di raggiungere l'attuale incarico, è stato nel Nucleo Operativo con sede a Darfo, dove ha ottenuto brillanti risultati in operazioni antidroga.