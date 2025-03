Inter-news.it - Capuano: «Inter-Bayern Monaco gap fatturato. Ma il 2010 insegna che…»

L’è attesa da un aprile scoppiettate, in cui sfiderà per ben due volte il. Giovannisi sofferma sulla differenza finanziaria fra i due club, evidenziando però come non sempre il fattore economico conta in Champions League.EQUAZIONE NON AUTOMATICA – Giovannivenuto nel corso della trasmissione di Sportitalia, commenta lo status economico-finanziario di, che presto si incontreranno nella doppia sfida di Champions League. Sulle due avversarie degli ottavi di finale, il giornalista dichiara: «Delle otto squadre rimaste in Champions League credo che l’sia penultima per monte ingaggi, mentre al primo posto c’è proprio il. Però ho una cosa evidenziare: due o tre anni fa ho fatto uno studio dal quale è emerso che in Champions League non è automatica l’equazione che chi ha ilo il monte ingaggi più alto vince o va in finale sempre e comunque».