Juventusnews24.com - Capello stronca la Serie A: «Le tantissime interruzioni arbitrali non aiutano. Insisto, ecco qual è il vero problema del calcio italiano»

di Redazione JuventusNews24ha commentato lo stato dele del campionato diA. Le parole dell’ex Juventusè il principaledellaA ed in generale del? A La Gazzetta dello Sport, l’ex Juve Fabiorisponde così.– «La velocità: sarò ripetitivo ma, inA si gioca a un ritmo troppo lento. E ledi certo non. Non è un caso che quando varchiamo i confini del nostro campionato, andiamo spesso in difficoltà».Leggi su Juventusnews24.com