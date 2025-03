Calciomercato.it - Caos totale alla Juve: “Dimissioni di Chiellini” per colpa di Bonucci

L’ex capitano dopo Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Il mondo bianconero sta vivendo giorni carichi di tensioneThiago Motta, Cristiano Giuntoli e ora persino Giorgio. Anche l’ex capitano dellantus, da poco inseritosi in società con il ruolo di Head of Football Institutional Relations, è finito nel mirino dei tifosi bianconeri.: “di” per ‘’ di(LaPresse) – Calciomercato.itSu X è ovviamente accesissima la discussione sul possibile approdo di Mancini al posto di Thiago Motta. Il passato all’Inter e da oppositore/accusatore dellanel pre e durante Calciopoli non gioca a favore dello jesino. La discussione è stata alimentata ulteriormente dnotizia data dall’imitatore e speaker radiofonico di fedentina, Edoardo Mecca, secondo il quale propriostarebbe spingendo per l’ingaggio del suo ex CT in azzurro.