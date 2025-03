Tvplay.it - Caos Juve, addio annunciato: la rottura è insanabile

In casa, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un. Lantus è passata in sole due settimane dalla possibile lotta scudetto all’essere scavalcata in classifica dal Bologna di Vincenzo Italiano. I bianconeri, infatti, adesso sono quinti con un punto di svantaggio dal team emiliano.: la(Ansa Foto) tvplay.itLa ‘Vecchia Signora’, infatti, è arrivata alla sosta del mese di marzo con due nettissime sconfitte. Laha prima perso 0-4 con l’Atalanta e poi 3-0 contro la Fiorentina. Questi due ko così netti, di fatto, hanno portato tantissime indiscrezioni sul possibile esonero di Thiago Motta. Quest’ultimo, infatti, sembra essere sempre più lontano dalla conferma per la prossima stagione, anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.