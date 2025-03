.com - Canova e la nascita della scultura moderna. Museo Gypsotheca Possagno (TV)

La mostra-dossier presenta il capolavoro di Antonio, realizzato a Roma nel 1783, che segna il passaggio dagli ideali barocchi ai principi estetici del Neoclassicismo. Per la prima volta al pubblico, esposta lain gessotesta di Teseo, oltre al calco e al modellino in gesso del gruppo scultoreo, a fianco di incisioni, documentazioni e pubblicazioni storiche relative all’opera dell’artista veneto.Capolavoro giovanile di Antonio, il Teseo sul Minotauro , realizzato a Roma nel 1783, riveste nella storia dell’arte e, una importanza capitale; l’opera, infatti, segna il passaggio dagli ideali barocchi ai principi estetici neoclassici.Il Teseo sul Minotauro è il fulcro di una mostra-dossier , in programma dal 23 marzo al 21 giugno 2025, alAntonio(TV), dal titoloe la, curata dalla prof.