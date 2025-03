Inter-news.it - Cannavaro: «Scudetto? Ottimista sul Napoli. È l’antagonista dell’Inter!»

L’Inter allunga di tre punti sul, con la corsa alloche si fa sempre più avvincente. L’ex calciatore partenopeo, Paolo, dice la sua sul momento delle due pretendenti al titolo.SICUREZZA – Paolo, intervenuto su Sky Sport in collegamento da Courmayeur, racconta le proprie sensazioni, da ex calciatore e tifoso del, sulla corsa: «Ilè lì, purtroppo ha sciupato dei punti. Non c’è pessimismo, anche perché abbiamo un allenatore che ci dà tanta sicurezza. Si vede che è sul pezzo e sta lavorando. In ogni campionato tutte le squadre passano dei momenti di difficoltà: ilpurtroppo lo sta vivendo in questo momento, perdendo dei punti di vantaggio importanti che aveva».Inter-e la corsa: le sensazioni dell’exINSEGUITRICE – Nonostante le ultime chance sprecate dal, che si è visto raggiungere e superare dall’Inter nelle ultime settimane, Paolodichiara: «Io sono, sapendo però che devo anche essere realista.