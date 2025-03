Iltempo.it - Cancellate le discese libere: Brignone vince la Coppa del Mondo assoluta

Leggi su Iltempo.it

La sciatrice italiana Federicasi aggiudica senza gareggiare ladeldi sci alpino femminile 2024-2025. La forte nevicata prima e il vento poi hanno costretto infatti gli organizzatori delle Finali didela Sun Valley a cancellare le duein programma oggi. Per tutto il pomeriggio italiano, la giuria aveva continuamente posticipato le due gare, ribadendo come quella femminile avrebbe comunque fatto seguito di un'ora a quella maschile. Alla fine, un black-out in sala stampa ed il forte vento hanno portato alla cancellazione delle due, che non saranno recuperate., dunque, mette in bacheca la sua secondadi cristallo in carriera dopo quella conquistata nel 2020. La campionessa azzurra classe 1990, milanese di nascita e valdostana d'adozione, vanta anche tre medaglie olimpiche e cinque iridate, tra le quali gli ori nella combinata a Courchevel/Meribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm 2025, oltre a quattro Coppette di specialità.