Ilgiorno.it - Camion imbottito di 90 chili di marijuana: arrestati due incensurati

Brignano Gera d’Adda, 22 marzo 2025 – Joint venture dell’Est Europa per il trasporto di un’enorme quantità di, destinata ad alimentare il mercato dello spaccio al dettaglio. Gli agenti della squadra mobile di Milano ha arrestato un romeno di 35 anni e un albanese 39enne, entrambi, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di oltre 90 chilogrammi di. Gli investigatori hanno bloccato i due dopo aver notato nell'area di Brignano Gera d'Adda un'auto avvicinarsi a un autoarticolato in sosta e consegnare delle grosse buste di plastica prima di allontanarsi frettolosamente. I nascondigli Dopo lo scambio, i due sono saliti sul rimorchio telonato del tir, dove sono rimasti per diversi minuti. È stato a quel punto che i poliziotti hanno deciso di controllare il tir, con targa romena trovando il bustone poco prima consegnato dall'uomo a bordo dell'auto e una porzione della pavimentazione del mezzo di trasporto priva di viti.