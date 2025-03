Superguidatv.it - Cambio programmazione Mediaset, Tradimento raddoppia il 28 marzo e torna anche in prime time

Nuovodi palinsesto in casa, che interesserà la soap turca(Aldatmak). La serie tv con Vahide Perçin si sposterà dalla domenica sera al venerdì, a partire dal 28, dal 28insu Canale 5Importanti novità per la dizi turca sulle vicende della giudice Güzide. I verticihanno infatti deciso che – a partire dal 28– la soap opera non andrà più in onda la domenica sera, ma anticiperà al venerdì.Ilpalinsesto non intaccherà invece le puntate in day, che continueranno a essere trasmesse dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:13 circa su Canale 5. Invariatigli appuntamenti pomeridiani del fine settimana:continuerà a tenerci compagnia il sabato con due episodi inediti che andranno in onda dalle 15:05 alle 16:29 e la domenica dalle 14:30 alle 16:29 circa.