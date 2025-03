Latinatoday.it - Cambio alla commissione Attività produttive: Iavarone lascia, presidenza alla Mulé

Leggi su Latinatoday.it

al vertice per laconsiliaredel Comune di Latina. La seduta è stata convocata per lunedì prossimo alle 9, con, all’ordine del giorno, l’elezione del nuovo presidente., dunque, Dino, in seguitosua elezione, avvenuta a metà febbraio, a.