Oasport.it - Cambia il programma delle discese a Sun Valley: i nuovi orari, Brignone e Goggia dovranno attendere

La primavera ha ormai fatto capolino, ma dal clima non si direbbe. Lo stesso discorso vale anche per gli Stati Uniti, dove a Sunsi stanno disputando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta di una giornata epocale per l’Italia, perché oggi Federica, salvo improbabili colpi di scena, festeggerà la seconda sfera di cristallo generale della sua carriera.Il, intanto, è stato completamente stravolto. Nella notte è caduta tanta neve nella località dell’Idaho, tanto che gli organizzatorilavorare sodo per rimuoverla dalla pista e renderla così praticabile. La discesa maschile, originariamente prevista per le 18.00, è stata spostata alle 21.00. Ritardata, di conseguenza, anche la partenza della discesa femminile: dalle 19.30 alle 22.00.Se la gara non si dovesse disputare, non solo Federicavincerebbe la Coppa del Mondo generale, ma anche quella di specialità.