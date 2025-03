Ilgiorno.it - Calolziocorte, era diventato il ritrovo di pregiudicati: i carabinieri chiudono il bar

(Lecco), 22 marzo 2024 – Cattive frequentazioni in un bar di. Per questo ilo hanno chiuso.didella caserma dihanno chiuso per tre giorni un bar del centro paese. Secondo gli elementi raccolti dai militari, eraildie clienti con precedenti di polizia. Il rischio è che diventasse il covo di criminali. Lo hanno scoperto durante una serie di controlli e appostamenti durante i quali hanno appunto fermato e identificato a più riprese tipi poco raccomandabili, spesso in gruppo. In seguito alla firma del decreto, ihanno notificato al sospensione della licenza ai titolari dell'attività, abbassato le serrande e apposto i sigilli, che rimuoveranno poi una vota scaduti i tre giorni.