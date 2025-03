Ilfattoquotidiano.it - Calderone, le rivelazioni sulla laurea scatenano le opposizioni: “Venga a chiarire”. Lei si smarca sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Chiediamo al presidente Rizzetto la convocazione urgente della Commissione lavoro per audire la ministrae il Rettore dell’Università degli studi Link”. Così in una nota congiunta i deputati Arturo Scotto, Valentina Barzotti e Franco Mari,rispettivamente capogruppo Pd, M5S e Avs in commissione Lavoro alla Camera. “Ledel Fatto Quotidiano – prosegue la nota -, segnalano incongruenze e conflitti di interessi nel percorso universitario della Ministra. Finora non conosciute. Il curriculum di un esponente del governo è una cosa seria. Pretendiamo trasparenza e verità innanzitutto in Parlamento”.Unache l’allora presidente dei consulenti del lavoro avrebbe conseguito sostenendo più esami in un solo giorno, molti di domenica, nell’ateneo dove il marito Rosario De Luca sedeva del cda.