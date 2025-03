Juventusnews24.com - Calciomercato, un ex bianconero potrebbe lasciare il suo club d’appartenenza: diverse le destinazioni probabili. L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, l’ex difensoreil suo: sono due i possibili approdi per luiFabrizio Romano lancia un’importante indiscrezione di. Il giornalista, esperto di trattative, ha menzionato il profilo di Koni De Winter sul proprio profilo X. Stando a quanto asserito da collega, il difensore belgail Genoa al termine di questa stagione. L’ex eclettico baluardo arretrato della Juve avrebbe attirato su di sé gli interessi di alcuniimportanti in Premier League e in Serie A.Leggi su Juventusnews24.com