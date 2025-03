Rompipallone.it - Calciomercato Napoli, rivoluzione fra i pali: l’idea di Antonio Conte

Leggi su Rompipallone.it

Con un Campionato fermo ai box, ilè protagonista del: pronta lafra i.La pausa dovuta agli impegni con le Nazionali sta elettrizzando il clima di una primavera appena sbocciata, ma che già sta scaldando i motori in vista delestivo. Fra le varie protagoniste italiane c’è il, che con un occhio guarda alla classifica – e alla prossima partita contro il Milan. Ma che con l’altro pensa a come rafforzare la squadra in vista della stagione 2025/2026, che sta già facendo parlare parecchio di sé.Ilfa i conti con il futuroL’ambiente partenopeo non sta vivendo giorni troppo tranquilli. A preoccupare i tifosi c’è, in prima linea, il futuro di, che sembrerebbe non più intenzionato a proseguire la sua avventura alle pendici del Vesuvio anche per il prossimo anno.