Calciomercato Inter, Ausilio progetta il restyling a centrocampo: occhio a quei 3 possibili nomi in uscita!

di Redazioneilin! Gli scenari per l’estateNon è un mistero il fatto che i dirigenti delhanno programmato divenire in estate per undel proprio. La prima operazione è stata già anticipata con l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato non sarà il solo ad arrivare, ma d’altro canto ci sarà anche chi dovrà dire addio. A fare il punto sullecessioni è.com.– «Attenzione alle uscite, il primo nome sulla lista è ben noto: parliamo ovviamente di Davide Frattesi, che già a gennaio aveva lasciato trapelare la propria insoddisfazione per lo scarso utilizzo. A giugno saremo punto e a capo, visto come sta andando questa seconda parte di stagione.