Calcio Serie D / Verso Recanatese-Vigor Senigallia

Torna la D con il derby del Tubaldi domenica 23 marzo alle ore 14.30, 22 marzo 2025 – Dopo la sosta, durante la quale Kone è andato in prestito alla Fiorentina con cui ha passato il primo turno del torneo di Viareggio vincendo tre partite su tre (per ilino una partita da titolare e una da subentrato) la, proprio senza Kone (che sconta la terza giornata di squalifica) affronta domenica 23 marzo alle ore 14.30 la.Si gioca al Tubaldi agli ordini di Prencipe di Tivoli.Larecupera Gabbianelli ed Alonzi, che è tornato disponibile dopo mesi di infortunio ma il grave problema al legamento certo non permetterà all’attaccante di essere subito al 100% e al massimo tornerà in panchina.Mancherà invece oltre a Kone, pure Rotondo, per cui il torneo è finito dopo il grave infortunio al perone.