.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 25^ giornata

Leggi su .com

Vince la Castelfrettese, frenano Ostra e Marzocca. Parità tra Castelbellino e Staffolo mentre conquista tre punti d’oro la Sampaolese contro la Filottranese. In, nel girone C, il Le Torri Castelplanio resta sola al comando: perde infatti il Cupramontana a Corinaldo. Nel girone F pareggia in casa la Cingolana SF di nuovo raggiunta al comando dal Ripe San Ginesio. Sconfitto il Villa Strada vince la TreieseIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 22 marzopro Castelfrettese inGirone B dove spicca soprattutto la vittoriaSampaolese in casa contro il Filottrano. In, girone C, Le Torri Castelplanio di nuovo sola al comando con il Cupramontana che ha perso a Corinaldo. Nel Girone F invece di nuovo insieme Cingolana SF e Ripe San Ginesio ma attento al Sarnano ora solo ad un punto dal duo di testa.