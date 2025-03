Oasport.it - Calcio femminile, Lazio batte il Sassuolo nella Poule Salvezza di Serie A. Tris del Milan contro la Roma ai piani alti

Andati in archivio i primi due match dedicati alla quarta giornata della seconda fase dellaA di, alle 12.30, lo stadio “Enzo Ricci” è stato teatro del confronto tra.Le neroverdi avevano un obiettivo: interrompere il filotto esterno delle biancocelesti, che hanno trovato i tre punti negli ultimi tre match giocati lontano dalle mura amiche di Formello.che in casa ha costruito un po’ le sue fortune in stagione, ma neanche questa tradizione favorevole ha posto un freno alla compagine allenata da Gianluca Grassadonia.Due retiprima frazione di gioco realizzate al 40? dalla francese Clarisse Le Bihan e al 45? da Eleonora Goldoni, su assist della transalpina, sono state decisive. Graduatoria in cui lasi conferma la migliore di questacon 29 punti, mentre ilè in terza a -7.