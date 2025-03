Anteprima24.it - Calcio a 5, Salernitana Femminile: le parole di mister Orrico alla vigilia della trasferta di Reggio Calalabria

Tempo di lettura: < 1 minutoLa1970 si avvicina all’ultimo incontro in campionato.sul parquet delSC, alle ore 15:00, per le granata guidate da coachche ha dichiarato: “Ilè una squadra che è molto migliorata. Lo scorso anno era già ottima, quest’anno ha puntellato l’organico ed il campionato che sta facendo è una dimostrazione”. Sul match d’andata, vinta per 5-4, il tecnico granata ricorda: “Fu una gara molto combattuta, quando si affrontano squadre di pari livello escono delle belle partite. Cercheremo di prendere spunto da quella partita sperando che il risultato sia identico”.che vincendo tornerebbe al secondo posto del girone D di Serie B, a riguardosottolinea: “Il nostro obiettivo è chiaramente chiudere al secondo posto, sarebbe il giusto premio per le ragazze che da settembre non si sono mai risparmiate.