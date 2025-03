Juventusnews24.com - Cagni se la prende con questo dirigente della Juve: «A nove partite dalla fine cominci a fare questo? È un errore»

di RedazionentusNews24, ex allenatore, ha parlatosituazioneai microfoni di InterNews24: quelfinisce nel mirino!Intervistato in esclusiva da InterNews24, Gigiha parlatosituazione. Ecco cos’ha detto sui bianconeri e soprattutto su Cristiano Giuntoli, vero “colpevole”crisi bianconera. PAROLE – «Leggevo in questi giorni che Giuntoli haato a parlare con i calciatori, con Motta.ha cercato di capire la situazione, cosa sta succedendo e così via. Ma.alo fa? Mava fatto all’ inizio del campionato! Soprattutto se hai un allenatore nuovo. Non bisogna demandare solo a lui, è un. La societàntus deve capire bene quella che è la situazione e comre – nel momento in cui le cose non funzionano – qual è il problema».