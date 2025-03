Ilgiorno.it - Buttafuori accoltellato nel raid al The Club, liberati i due ragazzi arrestati. “Dinamica ancora poco chiara”

Milano, 23 marzo 2025 – Entrambi a casa. Dopo poche ore passate a San Vittore. La Procura ha disposto la liberazione dei due diciottennivenerdì per il tentato omicidio di undel locale The. Come reso noto dai loro legali Stefania Calogero e Giovanni Regalia, la pm di turno Maria Cristina Ria ha deciso di scarcerare T.C. e K.I. perché le testimonianze che li additano come autori delavrebbero tratteggiato un quadro non univoco sulla. A questo punto, serve un passo indietro. Ore 5, corso Garibaldi. La discoteca chiude, i portici si riempiono di centinaia di. Qualche spintone nella ressa, le solite parole di troppo e il corpo a corpo incendiato dall’alcol. È in quel caos che l’addetto alla sicurezza trentaduenne K.E. prova a sedare una rissa sul nascere: nel parapiglia ci sono due fratelli di 18 e 21 anni e un loro amico diciottenne.