Business o necessità? La discreta, elegante coda per vendere i gioielli

Non si sa se i ricchi piangano davvero, a Milano, ma nel caso sono lacrime impreziosite dalle gemme di madri e di nonne che una volta venivano custodite con cura nei portao in cassette di sicurezza, mentre ora finiscono dietro ai banchi eleganti di negozi discreti e di buona clientela che comprano sterline d’oro, orologi di lusso e persino diamanti che finiscono nei mercati di Tel Aviv, New York, Anversa. Basta fare un giro in uno degli istituti più accreditati che acquistano le gioie di una Milano più che benestante per vedere sciure distinte, eleganti, che attendono il loro turno davanti alle vetrine della “boutique” dell’Ambrosiano Milano di via del Bollo, nella City meneghina, guidata da Paolo Cattin, esperto nel commercio di orologi d’epoca e proprietario della collezione di Rolex Daytona.