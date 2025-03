Bresciatoday.it - Bus contro il muro al ritorno dalla vacanza: Faustino è morto sotto gli occhi della moglie

È stata restituita ai familiari, che hanno predisposto le esequie, la salma diRamera, unica vittima del devastante incidente di giovedì sera in via Orzinuovi, a Brescia. Il 75enne, residente da sempre a Roncadelle e in pensione da anni, era a bordo dello shuttle bus finito fuori strada.