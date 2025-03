Glieroidelcalcio.com - Buon compleanno Sacchetti e Pierini

Gigied AlessandroIl 22 marzo sono nati due giocatori importanti nella storia di Hellas Verona ed Udinese: si tratta di Gigied Alessandro. Il primo è nato nel 1958 ed ha giocato anche con la Fiorentina ma è con gli scaligeri che si consacra vincendo lo storico Scudetto della stagione 1984-85. Nel 1986 saluterà la squadra veneta per andare al Brescia per poi tornare ancora per una stagione. Gli auguri dell’Hellss Verona.156 presenze, 10 gol e uno Scudetto conquistato con questi colori: tanti auguri Gigi! #HappyBirthday ##HVStory pic.twitter.com/Y6QPX4pmvP— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) March 22, 2025Quindici anni dopo nacque il giocatore che ha giocato nella squadra friulana dal 1991 al 1995 poi dal 1996 al 1999 ed infine nella stagione 2003-2004.