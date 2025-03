Ilgiorno.it - Brescia, presunto terrorista si difende dal carcere: “Contrario a ogni violenza. Mai fatto del male”

Leggi su Ilgiorno.it

– Ha parlato per oltre un’ora, negando con forza le contestazioni. “Non sono un, non ho maia nessuno e mai ne farei perché sonoalla”, ha dichiarato Rachid Karroua, 46 anni, originario del Marocco residente a Barghe finito inl’altroieri nell’ambito di un’inchiesta di Perugia con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Da 20 anni in Italia, operaio in un’acciaieria di Odolo, sposato e padre di cinque figli, Karroua per chi indaga era attivo in modo sospetto all’interno di gruppi chiusi su Whatsapp e Telegram che inneggiano alla Jihad e allo Stato islamico. In una conversazione finita agli atti l’operaio, rivolgendosi a un “collega” di chat, gli offriva dei suggerimenti: “Usa l’energia della rabbia e dell’intimidazione quando sentirai contro di te la presenza dell’odio e della malizia.