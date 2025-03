Juventusnews24.com - Brambilla esulta: «Ma non è assolutamente una rivincita sul Foggia. Abbiamo giocato una gara da squadra vera, ai ragazzi dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «Ma non è unasul». Le dichiarazioni dopo il successo della Juventus Next GenLa Juventus Next Gen batte ilnel match valido per la 33ª giornata della Serie C 2024/25. Queste le parole di Misteral sito ufficiale del club.– «Quella di oggi, per me, non èuna. Ho avuto un buon rapporto con tutti a, sono dispiaciuto per il momento di difficoltà che stanno vivendo. Venendo alla partita, sono davvero contento per questa vittoria perchè arrivavamo aappuntamento con tante assenze, maunada. Chi è sceso in campo ha dimostrato tutto il suo valore ed è la giusta ricompensa per lo straordinario impegno che questidimostrano in ogni allenamento.