Lapresse.it - Boxe in lutto: morto a 76 anni George Foreman

nel mondo della: èieri sera a 76l’ex campione dei pesi massimi. Lo ha annunciato la famiglia del pugile sui social media: “Ha vissuto una vita caratterizzata da fede incrollabile, umiltà e determinazione”.Nato in Texas,è ricordato per la sua lunga carriera pugilistica che lo portò, per due volte, a essere campione del mondo dei pesi massimi. Medaglia d’oro olimpica a Città del Messico 1968, nel 1973 il primo titolo contro Joe Frazier. Nel 1974 fu protagonista, contro Muhammad Ali, dello storico incontro “The Rumble in The Jungle”, nell’allora Zaire: non riusci a difendere il titolo in uno dei match più importanti della storia della.Dopo uno stop, tornò a combattere a fine’80 per dieci, riconquistando i titoli Wba e Ibf, fino al ritiro nel 1997.