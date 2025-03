Sport.periodicodaily.com - Bosnia-Cipro: le probabili formazioni

Gara valida per la seconda giornata del gruppo h di qualificazione ai Mondiali 2026. Entrambe vincenti all’esordio, cercano i tre punti per provare la fuga.si giocherà domenica 24 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Bilino Polje di Zenica.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nella gara d’esordio è arrivato un inaspettato successo in Romania per ici che permette di guardare con più fiducia al futuro. D’altronde la Nazionale di Barbarez non ha mai partecipato ad un Europeo, mentre si è presentata soltanto una volta al Mondiale nel 2014.Discorso simile per I ciprioti, mai presenti ad un Europeo e Mondiali, ma desiderosa di provarci. La Nazionale di Mantzios sa bene di non avere pretese particolari in girone con Austria e Romania, però il successo all’esordio contro San Marino ha regalato i primi tre punti.