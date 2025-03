Napolipiu.com - BOOOM MILAN, candidatura da urlo per la panchina | Allegri si defila

Leggi su Napolipiu.com

daper lasi">, terremoto in: Conceicao sempre più vicino all’addio, spunta unaclamorosa che fa sognare i tifosi.La stagione delvolge al termine con più dubbi che certezze. L’avventura di Sérgio Conceição sullarossonera sembra già ai titoli di coda, nonostante le speranze iniziali di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le prestazioni altalenanti, unite a un rapporto non sempre idilliaco con la dirigenza e la tifoseria, hanno reso la sua posizione sempre più instabile.Se nelle prime settimane la proprietà aveva cercato di smentire le voci su un possibile cambio in, ora lo scenario sembra cambiato drasticamente. Gli ultimi risultati hanno convinto i vertici del club che la squadra ha bisogno di una guida diversa per il futuro.