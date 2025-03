Tvplay.it - Boom Milan, accordo da 30 milioni: affare clamoroso

Trovata l’intesa, gran colpo della dirigenza rossonera che pensa al futuro del club: i dettagli.Il momento che ilsta vivendo non è certamente positivo. Il nono posto in campionato, a quattro punti dal primo posto disponibile per le prossime competizioni europee e dietro a Roma e Fiorentina, non può di certo soddisfare la dirigenza rossonera.da 30(LaPresse) tvplay.itLa pausa per le Nazionali serve chiaramente a rimettersi in carreggiata, per quelli che sono rimasti aello, ma anche per iniziare a lavorare al futuro del club. Al rientro dalla sosta ildovrà affrontare un calendario molto complesso. Prima il Napoli in campionato allo stadio Diego Armando Maradona, seguito dalle sfide con Fiorentina,Udinese e Atalanta. Nel mezzo la doppia sfida di Coppa Italia con l’Inter, in un mese di aprile difficilissimo che potrebbe, però, alimentare il sogno di portare a casa un trofeo dopo la Supercoppa conquistata a gennaio.