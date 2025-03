Nerdpool.it - BOOK PRIDE: Liliana Rampello e Carolina Capria per l’anniversario dedicato a Jane Austen

Quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita dell’autrice inglese, avvenuta il 16 dicembre 1775 a Steventon, nell’Hampshire. Grazie al mondo televisivo e cinematografico, negli ultimi 30 anni vi è stata una riscoperta della scrittrice, diventata tra le autrici più lette e apprezzate in tutto il mondo. I suoi sei romanzi, soprattutto Orgoglio e Pregiudizio, sono stati ristudiati a fondo, in quanto vi è l’intento di comprendere maggiormente non solo l’autrice, ma anche la società che ci narra. Internet poi l’ha resa una vera e propria icona pop, omaggiata con festival letterari o con libri che offrono un retelling delle sue storie.Oggi abbiamo partecipato alla conferenza Buon Compleanno,, al– Fiera Internazionale dell’Editoria Indipendente a Milano. A presiedere il dibattito vi era Guia Cortassa che ha intervistato due grandi studiose e amanti di: la dottoressa, curatrice dell’intera opera dell’autrice per Meridiani Mondadori, e la scrittrice, che nel suo ultimo libro Maestre (lo abbiamo recensito qui) ci conduce in un viaggio illuminante tra le sue autrici del cuore, prima tra tutte proprio la