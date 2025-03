Thesocialpost.it - Bonus nido 2025, ci siamo: cosa cambia, requisiti, importi, come e quando presentare la domanda. La guida

Leggi su Thesocialpost.it

Con la pubblicazione della circolare n.60 dell’INPS il 21 marzo, ilè pronto a partire. Dopo la pubblicazione delle istruzioni, il passo finale sarà l’attivazione della pagina web dedicata per la presentazione delle domande. L’INPS ha assicurato che il portale sarà disponibile a breve, presumibilmente da lunedì 24 marzo. Dal momento dell’attivazione della piattaforma, le famiglie con figli di età inferiore a 3 anni potranno fare richiesta per ottenere il contributo. Una volta approvata la, sarà possibile caricare anche le ricevute di pagamento delle rette già versate a partire da gennaio. Quest’anno il processo subisce un ritardo rispetto al 2024,le autorizzazioni partirono a fine febbraio. Con l’ultima Legge di Bilancio, ilha subito alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda glidei contributi.