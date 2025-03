Calciomercato.it - Bonus genitori separati, arrivano quasi 10mila Euro: ecco come funziona

Un aiuto di circa 10.000per i. Ilsta per essere erogato, scopriamo chi potrà ottenerlo. Requisiti, modalità di erogazione e tempistiche, approfondiamo ilin arrivo a migliaia di famiglie. Un ricco contributo destinato a chi soddisfa determinati requisiti reddituali.(Calciomercato.it)Vi starete chiedendo perché non ne avete sentito parlare ultimamente einviare domanda. Ci sono tantiche il Governo ha attivato per sostenere la natalità e le famiglie con figli a carico. Gli aiuti economici sono indispensabili considerando il costo della vita e le elevate spese che si devono affrontare mensilmente. La situazione è complicata per dueche lavorano figuriamoci per chi si ritrova separato o divorziato e deve pagare gli alimenti per il figlio oltre a mutuo o affitto, bollette, generi alimentari e ogni altra spesa per beni di prima necessità.