Trentotoday.it - Bonifica quasi 20mila euro da investire, ma è una truffa: denunciati finti bancari

Leggi su Trentotoday.it

I carabineiri di Corvara in Badia, provincia di Bolzano, a seguito di una querela presentata peravvenuta nello scorso mese di gennaio, hanno individuato e denunciato due coniugi incensurati.Le indagini dei militari hanno preso il via in seguito a una denuncia di un turista residente in.