Bomba d’acqua a Roma centinaia di chiamate d’emergenza | strade allagate

Una nuova ondata di maltempo ha colpitosin dalle prime ore del mattino di sabato 22 marzo, con piogge intense, forti raffiche di vento e un temporale che ha investito gran parte della città. Come anticipato dagli esperti nei giorni scorsi, la perturbazione in arrivo dal nord-ovest della Francia sta attraversando il Lazio e proseguirà per tutta la giornata.Dalle prime luci dell’alba,disono giunte ai vigili del fuoco, alla protezione civile e alle forze dell’ordine per richieste d’intervento legate all’emergenza maltempo: si segnalano alberi e rami caduti,e disagi in vari quadranti urbani. Le strutture territoriali della protezione civile sono state prontamente attivate per fronteggiare la situazione.Dopo giorni di tempo stabile e soleggiato garantiti da un promontorio di alta pressione, il meteo ha iniziato a mutare già da venerdì, con l’arrivo della prima perturbazione atlantica.