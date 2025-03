Ilrestodelcarlino.it - Bologna, furto con spaccata alle poste di via dell’Arcoveggio: esploso il bancomat

, 22 marzo 2025 – Sfondano la vetrata dell’ufficio delleItaliane in viae fanno esplodere lo sportello: due persone scappano con il bottino. Il fatto è successo intorno a mezzanotte. Il tutto è stato ripreso dtelecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale. Poco dopo la mezzanotte l’operatore del sistema di sorveglianza delleItaliane ha segnalato che c’erano due soggetti travisati che cercavano di manomettere il Postamat del’ufficio postale di via, al civico 74. I due hanno poi deciso di sfondare la vetrata con l’auto, buttando giù l’ingresso dell’ufficio. Poi, una volta dentro, hanno fatto esplodere lo sportello bancario, rubando il denaro. Non ancora quantificati il bottino e i danni. Sul posto è poi intervenuta la Polizia Scientifica.