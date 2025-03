Ilfogliettone.it - Boeing si aggiudica l’appalto per il futuro caccia Stealth F-47: una nuova era di superiorità aerea

In un annuncio destinato a ridefinire ildell’aviazione militare,ha ottenutoper lo sviluppo deldi prossima generazione dell’Air Force statunitense. Questo nuovo velivolo, battezzato F-47 dal 47° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà il sostituto designato dell’iconico F-22 Raptor, operativo da quasi due decenni. L’accordo rappresenta una svolta strategica per gli Stati Uniti e segna un importante passo avanti nella corsa globale alla.Un progetto strategico ripreso con urgenzaLo sviluppo del programma noto come Next Generation Air Dominance (NGAD) era stato temporaneamente messo in pausa nel 2024 a causa di preoccupazioni legate ai costi. Tuttavia, l’emergere di nuove minacce tecnologiche globali ha spinto l’amministrazione Trump a riprendere il progetto con rinnovata determinazione.