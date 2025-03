Anteprima24.it - Blitz nei ‘Bed & Breakfast’ di Benevento: quattro denunce e multe per oltre 5mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle normative in materia di esercizio di strutture ricettive e della ristorazione la squadra amministrativa della Polizia di Stato della Questura di, ha controllato diverse strutture ricettive del tipo “Bed; Breakfast” e sono emerse numerose irregolarità.Nello specifico si trattava di comportamenti contrari alla normativa in materia di sicurezza e alla corretta registrazione degli ospiti, con violazioni gravi relative all’articolo 109 del TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che impone l’obbligo di registrazione degli ospiti per garantire la sicurezza pubblica e, in questo particolare periodo storico, anche la sicurezza nazionale. In diverse strutture si accertava l’utilizzo delle c.