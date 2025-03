Anteprima24.it - Blitz dei cani antidroga in carcere a Napoli, un arresto

Tempo di lettura: < 1 minutoDosi di hashish e cocaina sono state sequestrate nella casa circondariale di Poggioreale, a, grazie al fiuto deidella polizia penitenziaria Tyson e A-iron. Induesono entrati in azione durante i controlli all’interno delle stanze detentive e nella sala colloqui dove una donna, familiare di un detenuto, è stata arrestata in quanto trovata in possesso di 40 grammi di cocaina. “Complimenti sia al gruppo cinofili, sia al quadro permanente della polizia penitenziaria deldi Poggioreale”, commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio dell’Uspp. “Tyson e A-iron – sottolineano i due sindacalisti – sono diventati un incubo per gli spacciatori. La polizia penitenziaria è un corpo professionale e altamente specializzato, in grado di fronteggiare i continui tentativi di droga all’interno delle carceri.