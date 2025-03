Inter-news.it - Bisseck è cresciuto ed è diventato il nuovo super jolly di Inzaghi

La seconda stagione di Yannin maglia Inter sta restituendo un giocatore decisamente. Tanto da essereunper.CRESCITA DI ANNO IN ANNO –ha fatto un deciso passo in avanti nella sua seconda stagione all’Inter. Da difensore promettente, alternativa intrigante sulla destra per prospettive e interpretazione, il tedesco in fretta èuna delle prime opzioni di. Un giocatore che è normale vedere nella formazione titolare. Questo anche grazie a un fatto: la duttilità.CAMBIAMENTO IN CAMPO –nel suo primo anno all’Inter ha giocato in uno e un solo ruolo. Malgrado fosse arrivato con esperienza anche sulla sinistra della difesa,ha scelto in modo netto di schierarlo solo a destra. Un modo per facilitarne l’inserimento dandogli riferimenti precisi, fissi.